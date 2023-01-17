مستشار سابق في البنتاغون يروي حقائق فظيعة عن وضع قوات كييف بعد تقدم الجيش الروسي

أكد المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أن قوات كييف صارت في وضع صعب مع تقدم الجيش الروسي في دونباس، وسيطرته على مدينة سوليدار الاستراتيجية مؤخرا.

وقال ماكغريغور في حوار مع قناة Redacted على اليوتيوب: "الأطباء والممرضات الأوكرانيون مرهقون بسبب عدد الجرحى، وهناك عدد كبير من الجنود الأوكرانيين الذين أجبروا على ارتداء الزي العسكري والذهاب إلى الجبهة مع تدريب ضعيف نسبيا، يتقدمون وبعدها يتعرضون لنيران كثيفة، ثم يدركون أن الضباط تخلوا عنهم".

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وأشار إلى أن بعض العسكريين الأوكرانيين يستسلمون للروس، وبعضهم يفر من ساحة المعركة ويسقط في أيدي الشرطة السرية في كييف، التي تقوم بإعدامهم بلا محاكمات.

وأكد أن وزارة الدفاع الأوكرانية ترسل المجندين إلى موتهم المحتم بلا تفكير، لتثبت للمسؤولين في واشنطن وبروكسل وحلف "الناتو" أنه لا يتم إنفاق أموالهم هباء.

وأضاف: "الوضع مخيف حقا".

وأعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، في وقت سابق أن مدينة سوليدار أصبحت تخضع لسيطرة القوات الروسية.

وأكد قائد وحدة المتطوعين "ترويا" فلاديمير نوفيكوف، أن المستشفيات في المدن الأوكرانية تكتظ بالجنود الجرحى من القوات الأوكرانية، معظمهم من مدينة سوليدار التي حررها الجيش الروسي مؤخرا.

المصدر: نوفوستي