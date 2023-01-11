وكالة الطيران الروسية: خبراء روس ساعدوا الطيارين الأمريكيين أثناء تعطل الشبكات الأمريكية

أعلنت الوكالة الفدرالية للنقل الجوي الروسية ("روس أفياتسيا") أن خبراء من روسيا ساعدوا الطيارين الأمريكيين أثناء عطل في عمل الشبكات الالكترونية لإدارة الطيران الفدرالية الأمريكية.

وقالت الوكالة الروسية في بيان لها، يوم الأربعاء: "اليوم خلال العطل الشامل في نظام إنذار الطواقم في الولايات المتحدة، وبناء على مبادئ التعاضد الدولي، قدم المركز العام للمنظومة الموحدة لتنظيم الرحلات الجوية، ومركزاه الإقليميان في سان بطرسبورغ وماغادان المساعدة اللازمة" لطواقم الطائرات التي كانت تنفذ رحلات عبر مناطق مسؤوليات المركزين المذكورين.

وأشارت الوكالة الروسية إلى أن المساعدات قدمت لطواقم الرحلات التي كانت في طريقها من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا إلى الولايات المتحدة، والتي كانت تدار من مركز إدارة الطيران في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا الأمريكية.

وكانت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية قد أعلنت عن وقف إقلاع الطائرات من المطارات الأمريكية جراء عطل في نظام إنذار الطيارين، ما أثر على رحلات الطيران في البلاد.

وفي وقت لاحق تم إعلان استئناف الحركة الجوية تدريجيا في المطارات وعودة الوضع إلى مجراه الطبيعي.

المصدر: تاس