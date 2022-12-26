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لافروف: تدخل الولايات المتحدة الأمريكية يدفع نحو الهاوية

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لافروف: تدخل الولايات المتحدة الأمريكية يدفع نحو الهاوية
Globallookpress MFA Russia
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (صورة أرشيفية)
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية دفع بكثير من الدول إلى حافة الهاوية بما في ذلك العراق وليبيا وأفغانستان.

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جاء ذلك في لقاء الوزير برؤساء ومديري وسائل الإعلام الروسية اليوم الاثنين، حيث قال لافروف إن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في الدول التي تبعد عنها بعشرات الآلاف من الأميال، بدعوى التهديد، أدى إلى مآس كثيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وأدى إلى مقتل ما يزيد عن مليون مدني، ودفع بتلك البلاد إلى حافة الهاوية.

وتابع الوزير بأن الأمريكيين، وبعد عشرين عاما من الوجود في أفغانستان، تركوا البلاد مدمرة، فيما تستمر التهديدات الإرهابية من هناك، وعلى مدى عشرين عاما لم يقم الأمريكيون ببناء مؤسسة صناعية واحدة في البلاد، وإنما تفاقم فقر أفغانستان بسبب سرقة الأموال المتبقية من الحكومة السابقة، ولا يريد الأمريكيون إعادتها.

المصدر: RT

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