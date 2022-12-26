برلمان القرم: مخطط كييف للاستيلاء على شبه الجزيرة محاولة "انتحار" والعام المقبل سيكون حاسما

أكد رئيس اللجنة الدبلوماسية والعلاقات العامة في برلمان القرم، يوري غيمبل، أن مخطط نظام كييف للاستيلاء على شبه جزيرة القرم محكوم عليه بالفشل مسبقا.

جاء ذلك ردا على تصريحات مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، الذي قال خلال مقابلة مع صحيفة "الغارديان"، إن كييف تريد كسب الصراع مع روسيا، واستعادة أراضي شبه جزيرة القرم عام 2023، مشيرا إلى أن العام المقبل سيكون حاسما.

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وأضاف غيمبل، أن نظام كييف الفاشي وخططه محكوم عليهما بالفشل، وأن تصريحات قادة أوكرانيا، ليست أكثر من ثرثرة مجنونة وعدوانية، ترتكز على الأكاذيب، لإرهاب المواطنين الأوكران.

وشدد على أن نظام كييف، سيدفع ثمن الجرائم التي ارتكبها بحق مواطني جمهورية القرم.

ومن جهته وصف رئيس المجلس الاجتماعي بالقرم، ألكسندر فورمانشوك، مخططات الجيش الأوكراني للاستيلاء على شبه جزيرة القرم بقوة السلاح، بـ "الانتحار".

وفي وقت سابق، صرح مدير دائرة المخابرات في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، بأن نظام كييف سيلجأ لاستعادة شبه جزيرة القرم بالقوة، في حال فشلت المساعي الدبلوماسية.

وأكد فورمانشوك، أن هذه التصريحات، ليست إلا وهما وخيالا مريضا، فبودانوف وأمثاله هم من قادوا الشعب الأوكراني للمأساة التي يعيشونها، وفي حال لجأ نظام كييف للهجوم المسلح على شبه جزيرة القرم، سيؤدي ذلك لتسريع انهيار أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي