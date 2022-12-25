اقترح نائب مجلس "الدوما" الروسي ميخائيل شيريميت، على السلطات الأوكرانية أن تعد خطة لضم كييف إلى روسيا، واصفا البيان المتعلق بإعادة سيطرة أوكرانيا على شبه جزيرة القرم بالهراء.

وقال شيرميت: "يواصل السياسيون المحتملون في كييف التنافس مع بعضهم البعض في محاولة ترهيب وابتزاز شبه جزيرة القرم بخططهم العسكرية، لكن كل هذا الهراء الكامل لا علاقة له بالواقع، يجب أن يبدأوا بالفعل في إعداد خطة لضم كييف إلى روسيا الاتحادية، أنا على استعداد للمساعدة في صياغتها".

ووفقا له، حتى أدنى محاولات التعدي على شبه جزيرة القرم، ستتحول إلى كارثة لنظام كييف الحالي، وهو ما لم يروه حتى الآن، وشدد النائب على أن "نظام كييف ليس لديه وقت طويل لاستبداد أوكرانيا والشعب الأوكراني".

وفي وقت سابق، قال رئيس مكتب زيلينسكي أندريه يرماك، في مقابلة مع صحيفة الغارديان، إن كييف تريد كسب الصراع مع روسيا وإعادة أراضي القرم في عام 2023، ويعتقد يرماك أن العام المقبل سيكون حاسما للبلاد.

المصدر: نوفوستي