تركيا تتهم فرنسا بدعم حزب العمال الكردستاني: إنهم يحرقون شوارع باريس.. هل ستصمتون أكثر؟

اتهم المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، فرنسا بدعم حزب العمال الكردستاني (التركي) الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.

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وقال قالين اليوم الأحد، وهو يعرض فيديوهات العنف الذي ارتكب من قبل أنصار هذا الحزب في باريس: "هذا هو حزب العمال الكردستاني في فرنسا. نفس المنظمة الإرهابية التي تدعمها (فرنسا) في سوريا. نفس حزب العمال الكردستاني الذي ذبح الآلاف من الأتراك والأكراد وقوات الأمن في الأربعين سنة الماضية. الآن يحرقون (أنصار هذا الحزب) شوارع باريس. هل ما زالت (فرنسا) صامتة؟ هل ستبقى؟".

وتجمع آلاف الأكراد بعد ظهر أمس السبت، في ساحة الجمهورية بباريس، للاحتجاج على إطلاق النار في الدائرة العاشرة بالعاصمة الفرنسية، والذي أسفر عن مقتل 3 نشطاء أكراد يوم الجمعة.

ويعتبر الأكراد الحادثة هجوما إرهابيا ضد الجالية الكردية في فرنسا، وبحسب المتظاهرين تقف تركيا وراء عملية إطلاق النار.

وسرعان ما تحولت المظاهرة بشكل سريع إلى اشتباكات مع قوات الشرطة الفرنسية، كما اندلعت عدة مناوشات بين المتظاهرين أنفسهم، ثم بدأوا في إغلاق الشوارع، ممسكين بأيديهم لتشكيل سلسلة بشرية.

Paris right now. Yea I’m not leaving my house today. pic.twitter.com/77AO93NeIW — LOUIS (@LouisPisano) December 24, 2022

المصدر: RT+ aksam