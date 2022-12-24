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فيديو مروع للحظة الانفجار.. قتلى وجرحى بحادث ضخم في جنوب إفريقيا

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لقى 8 أشخاص مصرعهم، اليوم السبت، بعد انفجار صهريج وقود في شرق مدينة جوتنج بجمهورية جنوب إفريقيا.

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وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ في إكورهوليني، ويليام نتلادي، إن 8 أشخاص لقوا حتفهم، وتم نقل العشرات من الجرحى إلى وحدة المصابين بمستشفى تامبو التذكاري.

لكن هناك قلقا من ضرورة إجلاء مرضى المستشفى، لأن الانفجار تسبب بانهيار هيكلي في البناء. 

ويعتقد أن الحريق اندلع بعد أن كشطت الشاحنة التي تحمل الغاز المسال سقفها أثناء مرورها تحت جسر منخفض، حيث أوضح المتحدث: "يبدو أن ناقلة غاز مرت تحت جسر مترو الأنفاق وعلقت هناك، وبسبب الاحتكاك اشتعلت فيها النيران".

وأشار إلى أنه تم استدعاء 6 من رجال الإطفاء من محطة الإطفاء المركزية في بلدة بوكسبورغ، إلى مكان الحادث للمساعدة في إخماد الحريق.

وأضاف نتلادي: "أثناء القيام بإخماد الحريق وقع انفجار"، منوها بأن سيارة إطفاء وسيارتين دمرت نتيجة الانفجار.

المصدر: "news24"

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