زعيم الديمقراطيين يعلق على خطاب زيلينسكي المرتقب أمام الكونغرس الأمريكي

علق زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، على خطاب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المرتقب في الكونغرس.

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وأعرب شومر عن أمله بأن يحضر جميع الجمهوريين في مجلس النواب خطاب زيلينسكي.

وأضاف: "آمل ألا تؤثر صداقة دونالد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمر بوتين على آرائهم".

ورأى شومر أنه "ليس الوقت المناسب للتوقف عن دعم أوكرانيا"، معتبرا أن "تمرير الحزمة الشاملة يرسل لأوكرانيا رسالة مفادها أن الولايات المتحدة تقف وراءها وزيلينسكي".

واليوم الأربعاء، يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي لم يغادر بلاده منذ العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانا في 24 فبراير، قبل أن يلقي كلمة أمام الكونغرس الأمريكي.

وفي بيان، أعلنت الناطقة الرئاسية الأمريكية كارين جان بيار أن هذه الزيارة تؤكد أن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا "طالما اقتضت الضرورة".

هذا وصرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن موقف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لن يصبح أكثر بناء بعد زيارته إلى الولايات المتحدة ولن يتغير لصالح عملية التفاوض مع روسيا.

وردا على سؤال صحفي عن احتمال تغير موقف كييف من المفاوضات مع موسكو بعد زيارته إلى الولايات المتحدة أجاب بيسكوف: "لا أعتقد".

كما أجاب سلبا عن سؤال عما إذا كانت هناك في موسكو أي توقعات إيجابية من هذه الرحلة.

المصدر: "فرانس برس" + "نوفوستي"