"بوليتيكو": زيارة زيلينسكي لواشنطن شكلت صدمة لكبار المسؤولين الأمريكيين!

أفادت صحيفة Politico، بأن زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، للولايات المتحدة، المقررة اليوم شكلت صدمة لكبار المسؤولين والمشرعين الأمريكيين.

ووفقا للصحيفة، فإن زيارة زيلينسكي لواشنطن تأتي للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، وإلقاء خطاب أمام الكونغرس.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشائعات انتشرت في واشنطن حول "حدث كبير"، لكن أحدا لم يعرف تفاصيل زيارة زيلينسكي أو خططه.

وأضافت، أن مسؤولي البيت الأبيض يتوقعون، أن يحاول زيلينسكي، وبايدن التأثير على الكونغرس لتقديم المزيد من المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا، مشيرة إلى أن التخطيط لهذه الزيارة تم خلف الكواليس من قبل بعض المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين، منذ عدة أسابيع.

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وصرح مسؤول في البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعا نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينكي، خلال مكالمة هاتفية لزيارة واشنطن لبحث الصراع في أوكرانيا، وسبل استمرار إدارة بايدن في دعم كييف في "معركتها ضد موسكو".

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن، الرئيس الأمريكي جو بادين دعا نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لزيارة واشنطن اليوم الأربعاء، لبحث الأزمة الأوكرانية، وسبل تقديم الدعم لكييف.

المصدر: نوفوستي + Politico