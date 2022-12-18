زيلينسكي يقترح عقد قمة دولية حول السلام في أوكرانيا

اقترح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عقد قمة دولية حول التسوية افي أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في خطابه قبل نهائي كأس العالم الذي نقلته قناة ITV: "لقد أثبت كأس العالم مرة أخرى أن الدول والأمم المختلفة يمكنها إخراج الأقوى في معركة عادلة، وليس من خلال اللعب بالنار".

وأشار إلى أنه لا "تعادل" في الصراع المسلح، واقترح عقد قمة في الشتاء لتوحيد جميع الدول حول مشكلة السلام العالمي.

المصدر: RT