السفير الإسرائيلي لدى كييف: لن تعرض أي حكومة إسرائيلية مصالحنا مع روسيا للخطر من أجل الأوكرانيين

أكد السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا، ميخائيل برودسكي، أن علاقات إسرائيل مع روسيا تخلق قيودا أمام تل أبيب في ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.

وأكد السفير الإسرائيلي أنه على علم باستياء بعض اليهود الأوكرانيين من موقف إسرائيل فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا.

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وأضاف أن العلاقات الأمنية بين إسرائيل وروسيا تخلق قيودا لا يمكن تجاوزها. كما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

وتابع: "لن تعرض أي حكومة إسرائيلية مصالحنا مع روسيا للخطر من أجل أي أحد، بما في ذلك الأوكرانيون". واصفا الوضع الذي تجد إسرائيل نفسها فيه بأنه "هش".

وذكرت مصادر مطلعة للصحيفة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت حذر فلاديمير زيلينسكي من عواقب محاولة كييف الضغط عليه.

المصدر: نوفوستي