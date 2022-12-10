صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية تبرز قتال اليهود ضد روسيا في أوكرانيا

أبرزت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قتال اليهود ضد روسيا، في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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وذكرت "يديعوت أحرنوت" أن فلاديسلاف شين، وهو يهودي يبلغ من العمر 21 عامًا من مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا، توفي الشهر الماضي في قتال مع القوات الروسية، حيث أشار اتحاد الجاليات اليهودية في أوكرانيا (FJCU)، وهو منظمة جامعة توحد 180 مجتمعا يهوديا في أوكرانيا، بالتغريد، إلى أن فلاديسلاف شين التحق كمتطوع ليتم إرساله إلى الجبهة.

وعلمت الجالية اليهودية المحلية بوفاته في الأيام الأخيرة، إذ قال أصدقاؤه إنه تطوع لمحاربة الروس في الأيام الأولى من الحرب.

هذا وكان شاين فخورا بإرثه اليهودي وبرز بين رفاقه في السلاح حيث كان يلف نفسه بالتيفيلين كل صباح على الجبهة بينما كان زيه الرسمي مزينا بشارة نجمة داوود بألوان العلم الأوكراني و النقش "أوكرانيا" بالعبرية، وفق الصحيفة.

وأوضحت "يديعوت أحرونوت" أنه وفقا للتقديرات، فإن شين هو واحد من عشرات الجنود الأوكرانيين اليهود الذين قتلوا خلال مشاركتهم في الموجهات ضد الروس.

وذكرت الصحيفة أنه "في سبتمبر، قتل ديما فيالكا - الذي كانت يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأوكرانية وكان مدرب كرة القدم للشباب في نادي مكابي بئر السبع الإسرائيلي، في معركة.

وبينت أنه في أواخر أكتوبر، قتل ميخيل جينادي من تشيركاسي بعد أن مرت عربة مدرعة كان يستقلها فوق لغم أرضي.

المصدر: "يديعوت أحرونوت"