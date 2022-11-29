صحفية تكشف عن زيارة وفد عسكري أوكراني رفيع المستوى إلى إسرائيل

وصل وفد أوكراني رفيع المستوى، برئاسة ضابط في القوات المسلحة الأوكرانية برتبة لواء، إلى إسرائيل لعقد سلسلة من الاجتماعات مع قيادة الجيش الإسرائيلي.

Military delegation led by Ukrainian deputy army chief visited Israel, @newsisrael13 reports; visit focused on providing early warning system but #Ukraine also asked for weapons; meetings held with senior Israeli military & defense officials. — Israel Radar (@IsraelRadar_com) November 28, 2022

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أعلنت عن ذلك، موريا أساف فولبرغ، الصحفية من قناة "كيشيت" الإسرائيلية في صفحتها على موقع "تويتر"، وتابعت الصحفية أنه بناء على طلب الجانب الإسرائيلي لم يتم الإعلان عن الزيارة، وهدفها الرسمي تعزيز تطوير أنظمة الإنذار الصاروخي لأوكرانيا.

وقد أكد المسؤولون الإسرائيليون أن سياسة عدم توريد الأسلحة إلى أوكرانيا لم تتغير في الوقت الحالي.

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