بوشيلين لبوتين: قوات كييف تتعمد قصف الأحياء السكنية في دونيتسك

أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الروسية دينيس بوشيلين، للرئيس فلاديمير بوتين، أن القوات الأوكرانية تستهدف الأحياء السكنية في مدينة دونيتسك عاصمة الجمهورية بشكل متعمد.

وسأل بوتين: "بصدد هذه الهجمات... حسب علمي يقصفون المناطق السكنية في دونيتسك بشكل متعمد؟".

فرد بوشيلين مؤكدا، أن القوات الأوكرانية تستهدف الأحياء السكنية عمدا.

وأشار إلى أنه قُتل 21 مدنيا، وأصيب 94 آخرون خلال الفترة من 2 إلى 18 ديسمبر، نتيجة القصف الأوكراني لدونيتسك.

المصدر: RT