بوتين يؤكد ضرورة ضمان أمن المدنيين في لوغانسك رغم صعوبة الوضع هناك

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للقائم بأعمال رئيس جمهورية لوغانسك ليونيد باسيتشنيك، ضرورة ضمان أمن المدنيين في الجمهورية الروسية الجديدة، رغم صعوبة الوضع هناك.

وقال بوتين: "الوضع في جمهورية لوغانسك لا يزال صعبا جدا، والمسألة الأهم هي ضمان أمن المدنيين هناك".

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كما طلب من باسيتشنيك إطلاعه على الوضع في المجالين الاجتماعي والاقتصادي في الجمهورية المحررة، وسير تأهيل البنى التحتية والخدمات فيها.

وقلّد الرئيس بوتين اليوم في الكرملين وسام "الاستحقاق الوطني" للقائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، والقائم بأعمال حاكم جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، والقائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، والقائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، على ما قدموه من إسهام في حماية حقوق وحريات سكان مناطقهم التي انضمت إلى روسيا في شرق وجنوب أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي