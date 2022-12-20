بوتين يعرب عن امتنانه للمشاركين في العملية العسكرية الروسية الخاصة

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إعجابه بصمود وشجاعة من يؤدون الخدمة العسكرية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

إقرأ المزيد

جاء ذلك خلال مراسم حفل توزيع الجوائز في الكرملين اليوم الثلاثاء، حيث قال الرئيس الروسي: "إن روسيا معجبة بصمود وشجاعة الأشخاص الذين وقفوا للدفاع عن وطنهم، وأداء واجبهم العسكري خلال العملية العسكرية الخاصة".

وتابع بوتين: "نحن فخورون بكل واحد منكم، ونعجب ببسالة وشجاعة من يدافع عن الوطن، في اللحظات الصعبة، ومن يؤدي الواجب العسكري في منطقة الحرب"، مشيرا إلى أن هؤلاء يساعدون على إقامة حياة سلمية في مناطق جديدة من روسيا.

المصدر: نوفوستي