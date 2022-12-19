قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن ما سماها عملية "تحرير شبه جزيرة القرم بدأت في عقول الناس، وعقول الأوكرانيين بدأت استعادتها عمليا"، دون ايضاح تصريحه هذا الشبيه بالهذيان.

وصرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة تعترف بحق أوكرانيا في التخطيط للعمليات العسكرية وتنفيذها في شبه جزيرة القرم، لأنها أراض أوكرانية.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" في 12 ديسمبر إن بعض المسؤولين في الغرب يعتقدون أن زيلينسكي، وعلى الرغم من خطابه، مستعد لتقديم التنازلات لإنهاء النزاع.

المصدر: RT