أكد عضو مجلس "الدوما" الروسي ميخائيل شيريميت، أن روسيا ستصد بحزم أي عدوان على القرم، وحذر واشنطن من عواقب وخيمة على الرؤوس المدبّرة لأي اعتداء، ومن يحرض الكلاب المسعورة على روسيا.

وقال شيريميت: "مثل هذا الموقف العدائي للولايات المتحدة تجاه شبه جزيرة القرم سيأتي بنتائج عكسية على الأمريكيين ولن تسمح روسيا لأي جهة بالتعدي على أراضيها".

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وأضاف: "سيتم إفشال جميع المحاولات الاستفزازية ضد شبه الجزيرة بحزم وستكون العواقب وخيمة على الجناة ومن يحرض الكلاب المسعورة على روسيا. لدى الجيش الروسي أوراق رابحة تمكنه من القضاء على أي معتد".

وأشار إلى أن كيربي يعطي الضوء الأخضر لكييف للتعدي على وحدة أراضي روسيا.

وتابع: "أعتقد أننا يجب أن نضع كيربي على قائمة المطلوبين الدوليين واعتباره شخصا غير مرغوب فيه. تصريحه يمثل تحديا لروسيا في حماية أراضيها".

وصرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة تعترف بحق أوكرانيا في التخطيط للعمليات العسكرية وتنفيذها في شبه جزيرة القرم، لأنها أراض أوكرانية.

المصدر: نوفوستي