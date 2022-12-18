الحزب الليبرالي الروسي ينفي تعرض زعيمه لمحاولة اغتيال في لوغانسك

نفى الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي تعرض زعيمه ليونيد سلوتسكي، والمواطن الروسي المحرر من السجون الأمريكية فيكتور بوت، لإطلاق للنار في جمهورية لوغانسك الروسية.

وقال المتحدث باسم الحزب ألكسندر ديوبين: "لا، لم نتعرض لإطلاق النار. قمنا بتعديل مسارنا لأن الأسلحة عالية الدقة كانت تعمل في ذلك الوقت. اتخذنا جميع الإجراءات لتجنب المخاطر غير الضرورية. وخلال المؤتمر، بدأت الدفاعات الجوية بالعمل قرب لوغانسك".

ووصل وفد عن الحزب أمس السبت إلى جمهورية لوغانسك المحررة لحضور اجتماع الفرع الإقليمي للحزب، حيث تقرر خلاله افتتاح فرع إقليمي في الجمهورية الروسية الجديدة.

المصدر: تاس