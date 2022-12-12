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سلوتسكي: فيكتور بوت انضم إلى الحزب الليبيرالي الديمقراطي الروسي

أخبار روسيا

سلوتسكي: فيكتور بوت انضم إلى الحزب الليبيرالي الديمقراطي الروسي
Sputnik
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انضم فيكتور بوت الذي تم الإفراج عليه مؤخرا من السجون الأمريكية في صفقة تبادل مساجين، إلى الحزب الليبيرالي الديمقراطي الروسي.

أعلن ذلك رئيس الحزب ليونيد سلوتسكي على قناته في "تيليغرام"، وقال إنه تم تسليم بوت شخصيا بطاقة عضوية الحزب، خلال الاجتماع المخصص للذكرى 33 للتأسيس الحزب".

سلوتسكي: فيكتور بوت انضم إلى الحزب الليبيرالي الديمقراطي الروسي

وأكد سلوتسكي الذي خلف الراحل فلادييمر جيرينوفسكي الذي توفي في أبريل الماضي، "أن فيكتور بوت، شخص قوي الإرادة وشجاع، سيأخذ مكانًا لائقا فيه".

أمضى بوت قرابة 15 عاما في السجن في الولايات المتحدة، بتهمة التآمر لقتل مواطنين أمريكيين ودعم الإرهاب ماديا، قبل أن يتم الإفراج عنه في صفقة لتبادل السجناء، وتم في المقابل الإفراج عن لاعبة كرة السلة غرينير، التي كانت تقضي عقوبة السجن 9 سنوات بتهمة تهريب المخدرات.

المصدر: نوفوستي

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