"أنت سلاح ضد الدعاية الروسية".. أوكرانيا تكرّم "صحفي الموساد"

منحت كييف أوسمة شرف لموفد صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إلى أوكرانيا رونين برغمان، ومصور الصحيفة زيف كورين، تكريما لهما على تغطيتهما الوضع في أوكرانيا.

وقلّد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو الأوسمة لكورين وبرغمان تقديرا لهما على جهودهما في "تسليط الضوء على معاناة الأوكرانيين".

وقال كليتشكو لبرغمان: "أنت سلاح ضد الدعاية الروسية".

وبرغمان صحفي مختص بالشؤون الأمنية والاستخباراتية، وألف العديد من الأعمال حول "الموساد".

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ويأتي التكريم، بعد أسابيع طويلة في شهري مارس وإبريل، قضاهما برغمان وكورين في مناطق القتال، خرجا منها بعشرات المقالات، وعشرات الآلاف من الصور والمقابلات.

وعند عودتهما إلى إسرائيل، أقامت "يديعوت أحرونوت" ومركز بيريس للسلام، معرضا للتغطية التي وصفتها "يديعوت أحرونوت" بـ"الشجاعة".

المصدر: "i24news"