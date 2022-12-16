قتلى وجرحى في قصف أوكراني لجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك

قال أندريه ماروتشكو، الضابط بقوات جمهورية لوغانسك، إن الجيش الأوكراني فتح النيران على سفاتوفو التابعة لهذه الجمهورية، ووفقا للمعلومات الأولية، تسبب القصف بسقوط ضحايا بين المدنيين.

وأضاف الضابط: "تعرض المركز السكني سفاتوفو صباح اليوم الجمعة لقصف دوري آخر من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. وتم خلاله استخدام المدفعية من عيار 155 مم. ووفقا للمعلومات الاولية فإن هناك إصابات بين المدنيين".

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وقالت قيادة القوات الشعبية بجمهورية دونيتسك، إن اثنين من المدنيين قتلا خلال يوم أمس نتيجة قصف القوات الأوكرانية على أراضي الجمهورية وأصيب 13 آخرون بجروح.

وتابعت القيادة في بيانها اليوم: "خلال الـ24 ساعة الماضية، في الفترة من الساعة 08.00 يوم 15 ديسمبر إلى الساعة 08.00 يوم 16 ديسمبر، لقي اثنان من المدنيين مصرعهما وأصيب 13 مدنيا آخر نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية لأراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".

من جانبه أفاد مراسل RT سامي أبو دياب، بأن القوات الاوكرانية استهدفت مدينة دونيتسك وضواحيها خلال الـ24 ساعة الماضية بـ222 صاروخا من طراز غراد، وتسبب ذلك بسقوط قتيلين و 13 جريحا من بينهم طفل واحد وإلحاق أضرار مادية بـ 30 بناء سكنيا و 18 مرفقا للبنى التحتية.

المصدر: نوفوستي