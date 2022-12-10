روغوزين يخص RT بلقطات توثق المعارك الشرسة في خط المواجهة عند محور أوغليدار

خص دميتري روغوزين، الرئيس السابق لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية، قناة "RT" بلقطات حصرية توثق المعارك الدائرة بين القوات الروسية والأوكرانية في خط المواجهة عند محور أوغليدار بدونيتسك.

وشكر روغوزين قناة "RT"، على نقل الواقع الميداني وتوثيق اللحظات من مكان تواجده في ميدان المعارك الدائرة وخطوط المواجهة في دونيتسك.

يشار إلى أن فريق رغوزين تعرض لإطلاق نار واستهداف من قبل القوات الأوكرانية.

ولفت روغوزين إلى أنه وفريقه اضطروا لترك السيارة التي كانت تقلهم بسبب ثقب في عجلاتها (جراء إطلاقات النار)، والمضي مشيا عدة كيلومترات على طول الطريق الجليدي مع المقاتلين الروس إلى الملجأ. منوها بأن السيارة تعرضت لاستهداف أوكراني بقذائف الهاون.

وتواصل القوات الروسية والقوات الحليفة تقدمها في عدة محاور، إذ سيطرت على خطوط مهمة، في حين تراجعت القوات الأوكرانية إلى الخلف.

وأعلن روغوزين في شهر نوفمبر الماضي، أنه يترأس حاليا مجموعة من المستشارين العسكريين بجمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: RT