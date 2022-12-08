"بلومبرغ": الاتحاد الأوروبي يعتزم تزويد صندوق المساعدة العسكرية لأوكرانيا بملياري يورو

ذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن الاتحاد الأوروبي سيزيد في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، الصندوق المخصص لتمويل إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، بما لا يقل عن ملياري يورو.

وبحسب الوكالة، يبلغ الحد الأقصى للصندوق حاليا 6 مليارات يورو لتمويل المساعدة العسكرية للفترة 2021-2027، ويتم تمويل إمدادات الأسلحة لأوكرانيا، وعدد من البلدان الأخرى، ولكن يتم حجز نصف المبلغ الإجمالي على الأقل لكييف، وعلى الرغم من ذلك، تعتقد دول الاتحاد الأوروبي أن هذا لا يكفي.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أنه يمكن توقيع وثيقة زيادة التمويل في 12 ديسمبر، وفي المستقبل، قد يتم زيادة حجم الصندوق.

المصدر: تاس