موسكو: لا حديث عن تسليم محطة زابوروجيه لأي طرف ثالث

أكدت الخارجية الروسية أنه لا يمكن الحديث عن تسليم محطة زابوروجيه الذرية لأي طرف ثالث، أو رفع السيطرة الروسية عنها، لأنها على أرض أصبحت روسية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة "نوفوستي"، إنه "لا يمكن أي حديث عن إخراج محطة زابوروجيه الذرية من السيطرة الروسية أو تسليمها لأي طرف ثالث".

إقرأ المزيد

وأضافت زاخاروفا أن "المحطة تقع على الأراضي الروسية وتخضع للإدارة الروسية بالكامل".

وقالت: "ننطلق من أننا نحن الطرف الوحيد القادر على ضمان سلامة المحطة النووية".

المصدر: نوفوستي