منتقدون لبايدن بعد قانون منع الإضراب: يجبرهم على الصمت!

انتقد مشاهدو شبكة "سي بي إس"، توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون يمنع بشكل قسري عمال السكك الحديدية الأمريكيين من الإضراب.

في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، إن توقيع القانون جعل من الممكن تجنب "كارثة" في اقتصاد البلاد. في الوقت نفسه، اعترف بايدن بأن مشكلة الإجازة المرضية لعمال هذا القطاع لا تزال دون حل ووعد بالعمل في هذا الاتجاه.

وفي تعليقه على قرار بايدن، قال المشاهد Cameron Glynn عبر وسائل التواصل: "بدلا من الدفاع عن حقوق العمال، نراه يجبرهم على التزام الصمت".

وكتب المستخدم Jason Armstrong: "يجب أن تستمر نقابات السكك الحديدية في الإضراب، وعندما يتم الزج بجميع عمالها في السجن، ستدرك الحكومة بسرعة كبيرة أن الأمر يستغرق أكثر من يوم لتدريب عمال جدد".

وقال Let’s go Brandon: "عندما يوقع هذا الرجل على شيء ما، تراه يجل المعاناة للعمال".

وأضاف Hanover Fist: "كنت اعتقد أن جو والديمقراطيين، من أنصار النقابات".

وكتب samuel mcmillin: "ما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان إجازة مرضية مدفوعة الأجر لعمال السكك الحديدية؟ سنواصل النضال، هذا ليس بالرد المناسب".

وقال Ricardo Rodriguez: "تم التوقيع على القانون، ولكن ما الذي يمنع عمال السكة الحديد من عدم القيام بعملهم ببساطة؟".

وتابع المستخدم dpedd12: "يمكنك إجبار النقابة على قبول الشروط، لكن لا يمكنك إجبار الموظف على القيام بذلك".

المصدر: نوفوستي