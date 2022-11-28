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روسيا تعلن إحباط سلسلة هجمات إرهابية في منطقة زابوروجيه بتخطيط من الاستخبارات الأوكرانية

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روسيا تعلن إحباط سلسلة هجمات إرهابية في منطقة زابوروجيه بتخطيط من الاستخبارات الأوكرانية
ria.ru
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباط سلسلة من الهجمات الإرهابية في منطقة زابوروجيه، كانت ستستهدف أماكن مزدحمة بالناس، وخططت لها الاستخبارات الأوكرانية.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي، اليوم الاثنين :ألقى القبض على 3 مواطنين أوكرانيين وهم في طريقهم إلى مكان زرع عبوة ناسفة في إحدى أسواق المدينة".

وأضاف أن اثنين منهم كانا قد أدينا في السابق بجرائم خطيرة ارتكبت في أوكرانيا.

وأكد جهاز الأمن الفيدرالي أنهم "اعترفوا بأنهم تصرفوا بناء على تعليمات من جهاز الاستخبارات الأوكرانية من أجل ترويع السكان المدنيين في منطقة زابوروجيه".

هذا ولم يتم الكشف عن اسمائهم نظرا لأن التحقيقات لا تزال جارية في هذه القضية.

وضبطت في سيارة المعتقلين مكونات عبوة ناسفة وصواعق كهربائية، كما عثر في الشقة التي كانوا يقيمون فيها على مسدسين وذخيرة وقنبلة يدوية مع فتيل.

وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي أن المعتقلين تم نقلهم إلى موسكو.

المصدر: تاس

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