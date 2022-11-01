شويغو: تم إرسال 87 ألف عسكري فقط إلى جبهات القتال من أصل 300 ألف تمت تعبئتهم

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن 87 ألف عسكري فقط من أصل 300 ألف تمت تعبئتهم في إطار عملية التعبئة الجزئية الأخيرة، تم إرسالهم إلى جبهات القتال.

وقال وزير الدفاع الروسي إن حوالي 3 آلاف مدرب عسكري من الذين اكتسبوا خبرة قتالية وشاركوا في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أشرفوا على التدريبات التي تلقاها الجنود في إطار التعبئة الجزئية.

وأضاف شويغو أن القوات الروسية "تستهدف بضربات عالية الدقة منشآت البنية التحتية العسكرية بشكل فعال، بالإضافة إلى استهداف المنشآت الأخرى، تمكنت من الحد من الإمكانات العسكرية للقوات الأوكرانية".

وأكد وزير الدفاع الروسي أنه "في الوقت نفسه، يجري اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوع ضحايا من المدنيين الأوكرانيين".

وفي نفس السياق قال شويغو إن "نظام كييف يواصل ارتكاب أعمال إرهابية لاستهداف حياة المدنيين وتدمير المرافق الاجتماعية".

وأضاف أن "القوات المسلحة الأوكرانية تستمر في قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، ونقاط إجلاء السكان، ومراكز توزيع المساعدات الإنسانية، وتتعمد شن ضربات على مناطق تجمع السكان المدنيين".

المصدر: RT + نوفوستي