قال الصحفي التشيكي، سيزنام زبرافي يان سترانسكي، إن المزيد من سكان جمهورية التشيك "سئموا" عواقب الصراع في أوكرانيا.

وأضاف الصحفي، أن موقف التشيك تجاه أوكرانيا يتغير أكثر فأكثر: "خلف ستائر الشقق، بجوار ماكينات القهوة، في المكاتب، في المراسلات الجماعية، في أكشاك كرة القدم، في مناسبات مختلفة، هناك المزيد والمزيد من الناس الذين يقولون لم أعد أهتم، دعوهم يقرروا الأمر بأنفسهم.. كثيرون بالفعل متعبون للغاية.. نعم، يجب أن أكرر أن المزيد من التشيكيين سئموا من الصراع في أوكرانيا".

ولفت إلى الإحباط الذي يعانيه السكان، منوها على سبيل المثال بأن الكهرباء أضحت باهظة الثمن ولا ترضي سكان جمهورية التشيك.

المصدر: نوفوستي