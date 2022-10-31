لافروف: لا يمكن مناقشة استئناف حركة السفن المحملة بالحبوب إلا بضمانات

أفادت وكالة "تاس" بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أخبر نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو عن الحاجة إلى ضمانات من كييف بعدم استخدام الممر الإنساني للقيام بأعمال عدائية.

وقال لافروف أنه يجب الحصول على ضمانات من كييف بعدم استخدام الممر الإنساني والموانئ الأوكرانية للقيام بأعمال عدائية.

وذكر لافروف أنه لا يمكن مناقشة استئناف حركة السفن المحملة بالحبوب على طول الممر الأمني ​​إلا بالضمانات اللازمة لروسيا من كييف.

وتتفق روسيا وتركيا على ضرورة قيام الأمم المتحدة والغرب باتخاذ تدابير إضافية لتنفيذ صفقة الغذاء.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تعليق حركة السفن عبر الممر الآمن لنقل الحبوب في البحر الأسود حتى "توضيح الوضع المتعلق بالهجوم الإرهابي الأوكراني" ضد السفن الروسية في سيفاستوبول.

وقالت الوزارة الروسية في بيان لها، يوم الاثنين، إنه "حتى توضيح الوضع المتعلق بالهجوم الإرهابي الذي ارتكبته كييف يوم 29 أكتوبر ضد السفن الحربية والمدنية في مدينة سيفاستوبول، تم تعليق مرور السفن عبر الممر الآمن المحدد بموجب "مبادرة البحر الأسود".

ويذكر أن الاتفاقات بشأن إقامة الممر الآمن لتصدير الحبوب الأوكرانية وشروط مرور السفن، تم عقدها الصيف الماضي بين روسيا والأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا في إسطنبول.

المصدر: تاس