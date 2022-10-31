لحظة انهيار الجسر المعلق في الهند ومصرع العشرات! (فيديو+ صور)  

ارتفعت حصيلة قتلى حادث انهيار جسر معلق أعلى نهر بولاية غوجارات غربي الهند إلى 132 على الأقل، في واحد من أسوأ الحوادث التي شهدتها البلاد في العقد الماضي.

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وقال جيغار خونت، مسؤول بوزارة الإعلام في ولاية غوجارات، اليوم الاثنين، إن 177 ناجيا على الأقل انتشلوا من النهر، وتبحث فرق إنقاذ تابعة للجيش والقوات البحرية والجوية عن مفقودين آخرين.

وأظهرت تقارير مئات الأشخاص يتشبثون بهيكل الجسر المهدم، ويحاولون شق طريقهم إلى مكان آمن، وصرخت حشود على الشاطئ أو سبحت لمحاولة إنقاذ من سقطوا.

وقالت السلطات إن جسر المشاة، الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى القرن التاسع عشر، خلال الحقبة الاستعمارية، فوق نهر ماتشو في منطقة موربي بالولاية، انهار بسبب عدم تحمل ثقل الحشد الكبير، حيث اجتذب موسم مهرجانات هندوسية مئات الزوار إلى المنطقة السياحية الشهيرة، التي افتتحت مؤخرا.

A cable bridge built by BJP Govt in Gujarat a year ago collapsed today.



Imagine the level of corruption in Gujarat by BJP. pic.twitter.com/Mb75Mq5ClQ — Shantanu (@shaandelhite) October 30, 2022

وأغلق الجسر، الذي يبلغ طوله 232 مترا، قرابة 6 أشهر لإجراء إصلاحات، وأعيد افتتاحه قبل 4 أيام فقط من الحادث، بمناسبة رأس السنة الغوجاراتية الجديدة.

وأظهرت صور من موقع الحادث انقسام الجسر من المنتصف، بينما كان الممر المعدني متدليا، وشوهدت كابلاته المعدنية مقطوعة في بعض الأماكن.

AP

AP

AP

AP

المصدر: أ ب