قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها المسلحة أحبطت عدة هجمات للقوات الأوكرانية على عدد من المحاور، وتم القضاء على المئات من المسلحين والجنود الأوكرانيين.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا:

في اتجاه كوبيانسك، تم إحباط سبع محاولات هجومية لكتيبتين تكتيكيتين للقوات الأوكرانية، معززة بمرتزقة أجانب على مواقع القوات الروسية في مناطق بيرشوترافني، وأورليانكا، وتاباييفكا، وبيريستوفوي في منطقة خاركوف، وتمت تصفية ما يصل إلى 250 من العسكريين والمسلحين الأوكرانيين وعتادهم وأسلحتهم.

في اتجاه كراسني ليمان، تم إحباط محاولات هجومية للقوات الأوكرانية في مناطق ستيماخوفكا وماكيفكا وشيرفونوبوفكا في لوغانسك، وتمت تصفية أكثر من 50 جنديا أوكرانيا.

في اتجاه جنوب دونيتسك، أحبطت وحدات من القوات الروسية عمليات هجومية للقوات الاوكرانية في مناطق نوفوميخائيلوفكا وفلاديميروفكا في دونيتسك، كما تقدمت المفارز الهجومية للقوات الروسية أكثر من ثلاثة كيلومترات في عمق الدفاعات الأوكرانية ووصلت إلى الأطراف الجنوبية لبافلوفكا في دونيتسك. وتم القضاء على أكثر من 100 جندي أوكراني.

في اتجاه نيكولايف-كريفي روغ ، شنت القوات المسلحة الأوكرانية ثلاث هجمات فاشلة من قبل مجموعات تكتيكية سرية في اتجاه مناطق بياتيكاتكي، تشيرفوني يار، إيشينكا، بمنطقة خيرسون. وتم القضاء على أكثر من 180 جنديا أوكرانيا والعديد من الأسلحة والمعدات والآليات العسكرية.

استهدفت قواتنا المسلحة مركز الاتصالات للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية بيلييفكا بمنطقة خيرسون، ومستودع ذخيرة بالقرب من كوبيانسك بمنطقة خاركوف، بالإضافة إلى استهداف 68 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار. وبالقرب من مدينة أوتشاكوف بمنطقة نيكولايف تم ضرب مركز تدريب لقوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

في منطقة شيفتشينكوفكا، منطقة خيرسون، تم تدمير بطارية مدفعية من مدافع هاوتزر الأمريكية M777. وفي منطقة مدينة زابوروجيه، تم تدمير قاذفتين من نظام الإطلاق الصاروخي الأمريكي HIMARS. وفي منطقة ميشكوفو - بوجوريلوفو بمنطقة نيكولايف، تم تدمير قاذفة لنظام الإطلاق الألماني للصواريخ المتعددة MARS-2 ومخزن للصواريخ وأسلحة المدفعية. أيضا في منطقة نيكولايفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير رادار أمريكي مضاد للبطارية AN / TPQ-37.

أسقطت قواتنا مروحية عسكرية من طراز Mi-8 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية دودشاني بمنطقة خيرسون.