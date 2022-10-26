موسكو: شويغو أكد لنظرائه أن روسيا لن تستخدم الأسلحة النووية

أعلن السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أكد لنظرائه في الدول الكبرى أن موسكو لن تستخدم الأسلحة النووية.

وقال كيلين لشبكة "سي إن إن" إن "وزير الدفاع طمأن كل وزير بأننا لن نستخدم أسلحة نووية".

وفي وقت سابق، أجرى شويغو محادثة هاتفية مع نظيره الهندي، راغناث سينغ، بحثا خلالها الوضع في أوكرانيا.

كما اتصل مع وزير الدفاع الصيني، وي فنغي، حيث عبر شويغو عن قلقه للاستفزازات المحتملة من قبل أوكرانيا باستخدام "القنبلة القذرة".

المصدر: RT