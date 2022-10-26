صحيفة: ماكرون ينوي إهانة شولتس في باريس

كتبت صحيفة "Politico" أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيهين المستشار الألماني، أولاف شولتس، إذا رفض عقد مؤتمر صحفي مشترك معه بعد محادثات اليوم في باريس.

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وذكرت الصحيفة أن برلين أعلنت أمس الثلاثاء عن إجراء لقاء للزعيمين مع الصحفيين، لكن قصر الإليزيه صرح فيما بعد بأن هذا اللقاء غير مخطط له.

وقالت الصحيفة: "إذا تأكدت هذه المعلومات فسيصبح ذلك إهانة كبيرة بالنسبة لشولتس".

وأضافت أن العلاقات بين ماكرون وشولتس تدهورت لحد جعلهما يتجادلان حتى بسبب خطط التواصل المشترك مع الصحافة. وأوضحت: "إن رفض إجراء مؤتمر صحفي لزعيم يقوم بزيارة إلى بلادك هو ممارسة سياسية تستخدم عادة كعتاب. هذا ما عمله شولتس مؤخرا أثناء زيارة رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان إلى برلين".

وأفادت صحيفة "Telegraph" في الأسبوع الماضي بأن سياسة شولتس الهادفة إلى دعم مجال الطاقة الوطني أثارت غضبا لدى ماكرون. فعبرت باريس عن استيائها من عدم وجود أي مشاورات بين الشريكين ومن حقيقة أن برلين تفضل الأسلحة الأمريكية. وذكرت الصحيفة أيضا أن ماكرون ألغى اجتماعه المخطط مع شولتس. من جانبه اعترف متحدث باسم المستشار الألماني في تعليق للصحيفة أنه "توجد هناك عدة مسائل لا يمكن لباريس وبرلين التوصل إلى موقف موحد منها".

المصدر: نوفوستي