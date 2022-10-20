شولتس يزور باريس في 26 أكتوبر ويلتقي ماكرون

أعلنت وكالة DPA نقلا عن مصادر في الحكومة الألمانية أن المستشار الألماني أولاف شولتس سيزور باريس في 26 أكتوبر، حيث سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ووفقا للوكالة، من المقرر إجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي، وغداء عمل ومؤتمر صحفي في باريس. ثم سيقوم شولتس بزيارة العاصمة اليونانية أثينا.

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وعقد رئيس الحكومة الألمانية اليوم الخميس اجتماعا مع الرئيس الفرنسي في بروكسل قبيل بدء قمة الاتحاد الأوروبي.

وأرجئ اجتماع ألماني-فرنسي كان مقررا عقده الأسبوع المقبل، بعدما اعتبرت برلين أن إيجاد قواسم مشتركة في عدد من الملفات يتطلّب "مزيدا من الوقت".

وبحسبما ذكرت "فرانس برس"، فإن إرجاء الاجتماع الدوري الذي تتناوب الحكومتان على استضافته يعكس اتساع الشرخ بين القوتين الأوروبيتين، في وقت تبذل فيه أوروبا جهودا حثيثة للتصدي لأزمتي الطاقة وغلاء المعيشة على خلفية الأزمة الأوكرانية.

المصدر: تاس