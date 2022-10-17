محذرا من إخلال بالتوازن.. ماكرون يدعو برلين إلى إبداء "تضامن أوروبي"

حضّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ألمانيا على إبداء "تضامن" أوروبي في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.

وحذر ماكرون من "إخلال بالتوازن" على صعيد التنافس يمكن أن ينجم عن الخطة الألمانية الضخمة لمساعدة الأسر والأفراد.

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وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "Les Echos" ستُنشر الاثنين قال ماكرون: "لا يمكننا أن نمضي قدما بسياسات وطنية لأن هذا الأمر يتسبب في الإخلال بالتوازن في القارة الأوروبية".

وتابع: "قارتنا أوروبا وعلى غرار ما حصل إبان أزمة كوفيد أمام لحظة حقيقة.. علينا أن نتحرّك بوحدة صف وتضامن".

وقال ماكرون إن "ألمانيا تمر بلحظة تغيير لنموذجها ويجب ألا نقلل من أهمية طابعها المزعزع للاستقرار"، مردفا بالقول "لكن إذا أردنا أن نكون متّسقين، يجب ألا نتبنى استراتيجيات وطنية بل استراتيجية أوروبية".

وأبدى ماكرون ثقته "في قوة الشراكة الفرنسية-الألمانية وقدرة البلدين معا على وضع استراتيجية طموحة موضع تطبيق".

وشدد ماكرون على "وجود تضامن أوروبي تجاه ألمانيا"، موضحا أنه من الطبيعي أن يكون هناك تضامن ألماني تجاه أوروبا.

وحكومة المستشار الألماني أولاف شولتس متّهمة باتباع نهج "أحادي" بإعدادها خطة مساعدة بموارد مالية قدرها 200 مليار يورو لدعم الأسر والشركات، وهي تتعرض لضغوط يمارسها عدد من الشركاء في الاتحاد الأوروبي لإبداء مزيد من التضامن الأوروبي.

المصدر: أ ف ب