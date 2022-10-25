جدل في ألمانيا بعد فرض غرامة باهظة على رجل لصق رمز العملية الروسية Z على زجاج سيارته

ذكرت صحيفة Die Welt الألمانية، أن محكمة مدينة هامبورغ غرمت رجلا 2400 يورو، لصق رمز العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا Z، على الزجاج الخلفي لسيارته.

وأضافت الصحيفة، أن الرجل البالغ من العمر 62 عاما، ألصق ورقة "A4" على الزجاج الخلفي لسيارته تحمل الرمز Z باللون الأزرق، وأكد أن الرمز هو حرف من اللغة اللاتينية لا أكثر.

وادعت المحكمة أن تصرف الرجل يتجاوز مفهوم التضامن مع روسيا، ويدخل في نطاق التحريض على الحروب والأعمال العدائية.

وأعرب المواطنون عن استيائهم من هذا القرار الذي يقيد حريتهم في التعبير عن آرائهم.

وكتب أحد المعلقين قائلا: أشعر بالذهول، لا ينبغي أن يكون التعبير عن الرأي جريمة يعاقب عليها القانون في ألمانيا.

وقال آخر: مثال رائع "لديمقراطيتنا"، محكمة محلية صغيرة تقف إلى جانب دولة عدوانية.

واتخذت القوات الروسية المشاركة في العملية الخاصة رموزا بينها Z وV و0 باللون الأبيض لتعريف عرباتها ومعداتها، وأصبحت رموزا غير رسمية في روسيا والدول المتضمانة معها، وشعارات داعمة للعملية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي