زلزال بقوة 6.8 درجة في الفلبين

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، تسجيل زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر في الفلبين.

ووفقا للهيئة، في تمام الساعة 14.59 بالتوقيت العالمي تم تسجيل هزة أرضية بالقرب من بلدة دولوريس، ويقع مركز الهزة على بعد 9 كيلومترات جنوب شرق مدينة بينيلي، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وقال عالم الزلازل شارم فيلاميل: "نتوقع أضرارا هنا".

ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية، ولا يوجد تهديد لحدوث تسونامي.

المصدر: نوفوستي