بوتين يوجه بصياغة آلية لرفد احتياجات الجيش الروسي في أوكرانيا

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين استمرار عمل المجلس التنسيقي لتلبية احتياجات العملية العسكرية في أوكرانيا، ودعا لتحديد مهام المجلس وإعداد مسودة بالاحتياجات اللازمة لرفد العملية العسكرية.

وقال بوتين في اجتماع مجلس التنسيق الحكومي لتلبية احتياجات الجيش: "العمل بهذه الصيغة، التي نجتمع الآن على أساسها مستمر منذ أسبوع. وهذه فترة قصيرة عموما، وبالطبع قد لا تكون مسودة مهام مجلس التنسيق جاهزة بعد لأسباب موضوعية، وأهيب بكم إعدادها في أقرب وقت ممكن".

وأصدر الرئيس بوتين مؤخرا مرسوما يقضي بتأسيس مجلس تنسيقي تابع للحكومة يعنى بتلبية احتياجات الجيش الروسي خلال عملياته في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي