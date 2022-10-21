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بوتين يوقع مرسوما بتأسيس مجلس تنسيق حكومي لتلبية احتياجات الجيش

أخبار روسيا

بوتين يوقع مرسوما بتأسيس مجلس تنسيق حكومي لتلبية احتياجات الجيش
Sputnik
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة على مرسوم بشأن تأسيس مجلس تنسيق تابع للحكومة الروسية لتلبية الاحتياجات التي تظهر أثناء إجراء العملية العسكرية الخاصة.

وجاء في الوثيقة التي نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية:

من أجل تعزيز تنسيق عمل السلطات التنفيذية الفدرالية والسلطات التنفيذية للكيانات المكونة لروسيا الاتحادية خلال إجراء العملية العسكرية الخاصة، أقرر: تشكيل مجلس تنسيقي تابع لحكومة روسيا الاتحادية، لتلبية احتياجات القوات المسلحة والقوات الأخرى والتشكيلات والهيئات العسكرية.

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وتولى رئاسة الهيئة الجديدة رئيس وزراء البلاد ميخائيل ميشوستين.

في وقت سابق، وقع رئيس الدولة أيضا مراسيم بشأن فرض الأحكام العرفية في أراضي جمهوريتي دونيتسك ولغانسك ومقاطعتي خيرسون زابوروجيه واتخاذ التدابير لتعزيز الأمن في مناطق روسيا.

المصدر: وكالات

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