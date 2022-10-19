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بوتين يعلن حالة الحرب في المقاطعات الأربع التي انضمت إلى روسيا

بوتين يعلن حالة الحرب في المقاطعات الأربع التي انضمت إلى روسيا

أخبار العالم

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عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمجلس الأمن الروسي ستم تكريسه للتصدي للأخطار التي تهدد الأمن القومي في مجال الهجرة.

- بوتين: نظام كييف يقف وراء العملية الإرهابية في جسر القرم

- بوتين: وقعت مرسوما على وضع الأحكام العرفية في دونباس وخيرسون زابوروجيه

- بوتين: منح صلاحيات أكبر لحكام الأقاليم الروسية لضمان الأمن وتنظيم عمل المصانع والمؤسسات لدعم العملية العسكرية

- بوتين: كييف ترفض أي عرض للتفاوض وتستمر في قصف المدنيين

- بوتين يوعز بإنشاء مجلس خاص برئاسة ميشوستين لتنسيق العمل بهدف مزيد ضمان الأمن

- بوتين: النازيون الجدد يستخدمون أساليب إرهابية:  تخريب في المرافق الحياتية، واغتيال ممثلي السلطات المحلية

يتبع ..

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