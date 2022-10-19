بوتين يعلن حالة الحرب في المقاطعات الأربع التي انضمت إلى روسيا
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمجلس الأمن الروسي ستم تكريسه للتصدي للأخطار التي تهدد الأمن القومي في مجال الهجرة.
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- بوتين يوعز بإنشاء مجلس خاص برئاسة ميشوستين لتنسيق العمل بهدف مزيد ضمان الأمن
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يتبع ..