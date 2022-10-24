جمعيات صناعية أوروبية تطالب برفع الحظر عن استيراد الألمنيوم الروسي

طالبت خمس جمعيات صناعية أوروبية الاتحاد الأوروبي برفع الحظر المفروض على استيراد الألمنيوم الروسي.

وحسبما أفادت وكالة "رويترز"، تمت رعاية المبادرة من قبل الاتحاد الأوروبي لمستهلكي الألمنيوم (FACE)، والجمعية الفيدرالية الألمانية لتعزيز التنمية الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية الخارجية (BWA)، والرابطة الوطنية لمصنعي معدات السباكة الإيطالية(Amafond) ، ورابطة الصلب الإيطالية (Assofermet)، وجمعية المسبك الإيطالية (Assofond)، وحذروا من أن مثل هذه القيود قد تؤدي إلى إغلاق آلاف الشركات الأوروبية.

ووفقا للجمعيات، فإن أولئك الذين يدعون إلى اتخاذ إجراءات ضد المعدن الروسي هم إما المنافسون الرئيسيون أو يتمتعون بخيارات التوريد غير المتاحة للغالبية العظمى من أعضاء صناعة الألمنيوم الأوروبية.

المصدر: لينتا.رو