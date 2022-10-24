الأمم المتحدة تعلق على احتمال استخدام كييف "قنبلة قذرة"

دعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إلى تجنب الخطوات التي قد تؤدي إلى سوء تقدير أو تصعيد، على خلفية التقارير حول احتمال استخدام كييف "قنبلة قذرة".

وقال دوجاريك: "نحن على علم بالتقارير الصحفية، وليس لدينا وسيلة لمعرفة ما إذا كان هذا صحيحا أم لا، موقفنا من هذه القضية ومن العديد من القضايا الأخرى هو أنه يجب على جميع الأطراف تجنب أي عمل قد يؤدي إلى سوء التقدير وتصعيد نزاع مدمر بالفعل".

وفي وقت سابق، وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنكار الغرب الذي لا أساس له بأن كييف لا تصنع "قنبلة قذرة"، واتهام روسيا بافتعال استفزازات، بالأمر "غير الجاد".

وقال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي بالقوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف، إن وزارة الدفاع الروسية لديها معلومات حول خطط كييف لاستخدام "قنبلة قذرة" وألقاء اللوم على موسكو في ذلك.

ووفق عرض توضيحي أصدرته وزارة الدفاع الروسية، في حال تفجير أوكرانيا "قنبلة قذرة"، ستنتشر النظائر المشعة في الغلاف الجوي في دائرة قطرها 1500 كيلومتر ويمكن أن تغطي بولندا.

المصدر: نوفوستي