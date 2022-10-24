تركيا تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في أوكرانيا بأقرب وقت ممكن

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، ضرورة وقف إطلاق النار في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن ، والحيلولة دون تعمق الأزمة الإنسانية هناك.

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وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المجري كريستوف سزالاي بوبروفينيزكي، في العاصمة أنقرة، شدد خلصوي أكار على أهمية وضرورة تأمين وقف إطلاق النار في أوكرانيا بأقرب وقت، والحيلولة دون تعمق الأزمة الإنسانية الناتجة عن الحرب.

وأشار إلى أنه أجرى مع نظيره المجري مباحثات "مثمرة وصادقة وناجحة"، وأنهما بحثا التطورات الإقليمية والثنائية وقضايا تهم حلف شمال الأطلسي "الناتو"، موضحا أنهما "أكدا على أهمية احترام وحدة وسيادة دول الجوار للبلدين، وفي مقدمتها أوكرانيا".

المصدر: "الأناضول"