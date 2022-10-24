شولتس: نريد عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي

بحث المستشار الألماني أولاف شولتس مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، وعودة الشركات الألمانية، وإعادة إعمار أوكرانيا.



وفي كلمة ألقاها أولاف شولتس بالمنتدى الاقتصادي الألماني الأوكراني المشترك الخامس

صرح بأن بلاده تريد أن تكون أوكرانيا دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي.

وأكد المستشار الألماني أن بلاده مستعدة لفعل أي شيء من أجل أن تستجمع أوكرانيا قواها ومن أجل جهود إعادة الإعمار.

ولفت إلى أن أكثر من ألفي شركة ألمانية تعمل على الأرض الأوكرانية حاليا، وأن الكثير من الشركات ترغب بالعودة إلى أوكرانيا في أقرب فرصة.

المصدر: نوفوستي