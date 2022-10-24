سيغولين رويال: واشنطن المستفيد الأول من الحرب في أوكرانيا (فيديو)

قالت الوزيرة الاشتراكية السابقة والمرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية في فرنسا سيغولين رويال، إن الولايات المتحدة هي المستفيد الأول من الحرب في أوكرانيا.

واستحضرت سيغولين رويال في تصريح لقناة "i24NEWS" الإسرائيلية مساء يوم الأحد إلى تصريحاتها التي أثارت جدلا في سبتمبر الماضي على قناة BFM التلفزيونية والتي أعربت فيها عن شكوكها بشأن واقع العديد من الجرائم في أوكرانيا متحدثة عن "دعاية للحرب من خلال الخوف" أطلقها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقالت رويال: "كنت على حق.. بمجرد إصدار فارق بسيط فيما يتعلق بالخطابات الرسمية وعمل أصدقائنا الأمريكيين، فأنت تعتبر معاديا لأمريكا.. لقد فقدت أوروبا موقفها الحيادي وفرنسا لم تبني دفاعها الخاص، لذا فهي ملزمة بالانحياز إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومع حلف شمال الأطلسي".

وأضافت: "إذا بنت فرنسا دفاعها الخاص لكان من الممكن أن تظل على هذا الخط من "عدم الانحياز" الذي كان الخط الفرنسي منذ الجنرال دي غول مع حرية التعبير".

وتابعت قائلة: "حرية التعبير هذه كان من الممكن أن تجبر روسيا على البقاء خلف حدودها واحترامها في إطار اتفاقية مينسك، لكن كان على فرنسا أن تنحاز إلى الولايات المتحدة وهي المستفيد الأول من هذه الحرب".

وأردفت بالقول: "واليوم ينتفض الناس من أجل إنهاء الحرب بشكل كامل"، مشددة على الأثر الضار لهذه الأزمة المستمرة منذ قرابة ثمانية أشهر.

وصرحت رويال "مع الحرب في أوكرانيا، تقوم الولايات المتحدة "بأعمال جيدة" خاصة في صناعة الأسلحة والطاقة".

المصدر: "i24NEWS"