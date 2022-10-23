"الدوما": زيلينسكي يدفع محرّكي الدمى الغربيين إلى حرب عالمية ثالثة بدعوته لضرب الكرملين

اعتبر رئيس لجنة مجلس "الدوما" الروسي ليونيد سلوتسكي دعوة رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لضرب الكرملين "نذير احتضاره، ومحاولة منه لجرّ الغرب إلى حرب عالمية ثالثة".

وكتب سلوتسكي على "تيليغرام": "يدفع الدمية زيلينسكي محرّكي الدمى الغربيين إلى حرب عالمية ثالثة"، مشيرا إلى أن المزيد من السياسيين بمن فيهم الأمريكيون، والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، يقولون إنه لا ينبغي السماح لهم بالتورط في صراع مباشر مع روسيا، حيث بدأت الانتقادات للدعم العسكري والمالي لأوكرانيا في الظهور بشكل متزايد.

وأضاف: "في ظل هذه الخلفية، تبدو مكالمات زيلينسكي وكأنها من علامات احتضاره ونتيجة لصدمة من الوعي القادم بالفشل الوشيك للمشروع المناهض لروسيا".

وأشار إلى أن أي اعتداء من الدول الغربية "ضد روسيا سوف يلقى ردا حاسما"، وأن ذلك سيعني مواجهة عسكرية حقيقية مع موسكو، ستطلقها دول الناتو... أنا متأكد من أن الغرب يدرك ذلك تماما".

وطالب زيلينسكي مؤخرا حلفاءه الغربيين "بضرب الكرملين" في حال أقدمت روسيا على قصف القصر الرئاسي في كييف.

المصدر: تاس