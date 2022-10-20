بايدن يتحدث عن بحث تأخير قبول عضوية فنلندا والسويد في "الناتو"

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه نقل بشكل خاص موقفه بشأن التأخير الحاصل في قبول عضوية فنلندا والسويد في حلف "الناتو".

وقال بايدن للصحفيين عندما سئل عن موقفه بشأن التأخير من جانب تركيا والمجر: "نقلته على انفراد".

وبقيت هنغاريا وتركيا العضوين الوحيدين في الناتو اللذان لم يصادقا على بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف. ومن المقرر أن يجتمع البرلمان الهنغاري في جلسة للمصادقة في 24 أكتوبر.

المصدر: نوفوستي