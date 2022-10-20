أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي أنه بغض النظر عمّن سيرأس وزراء بريطانيا بعد استقالة تراس، فلا يجب أن نتوقع تغييرات جذرية في سياسة لندن تجاه روسيا

وقال سلوتسكي: "لنكن واقعيين. بغض النظر عمن سيأتي بعد ليز تراس، لا ينبغي على المرء أن يتوقع تغييرات جذرية وسريعة في سياسة لندن تجاه روسيا".

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وأشار إلى أن تراس تستقيل من رئاسة حكومة المملكة المتحدة، وتحقق رقما قياسيا غير مسبوق في هذا المنصب، وهذه نتيجة طبيعية عندما يتم استخدام "رهاب روسيا المتشدد والخطاب النووي كبديل عن الكفاءة اللازمة".

وأضاف: "تراس دخلت في التاريخ باعتبارها رئيسة الوزراء البريطانية الأكثر جهلا، ربما، بعد أن شغلت في هذا المنصب لمدة 44 يوما فقط. خلال هذه الأشهر الستة، تعرض البريطانيون خلالها لانهيار في الجنيه، وانتقالا إلى "اقتصاد متذبذب" وأزمة حكومية أخرى. وجزء من هذا كان مقابل معاداة روسيا والدعم الأعمى للنازيين الأوكرانيين من قبل رئيس وزرائها. لم تستطع السيدة تروس أن تهدأ "حتى تم تدمير الاقتصاد الروسي" لدرجة أنها كانت جاهزة بسهولة للتضحية برفاهية مواطنيها".

المصدر: نوفوستي