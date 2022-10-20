الخارجية الكازاخية تعلق على إدراج توكايف في موقع "صانع السلام" الأوكراني

علق نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية في كازاخستان، مختار تليوبردي، على إدراج اسم رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف في موقع "صانع السلام" الأوكراني.

وقال الوزير، "موقع صانع السلام الأوكراني ليس تابعا للدولة الاوكرانية، وبالتالي فإن إدراج رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف في قوائمه لا يعكس الموقف الرسمي".

وأضاف الوزير، "دعنا ننطلق مما هو مركز صنع السلام. كما هو موضح على موقع هذا المركز، هذه منظمة غير حكومية تم إنشاؤها من قبل الصحفيين والخبراء وما إلى ذلك. ومثل هذا الفريق. إنه غير حكومي، بالطبع، لا يعكس المواقف الرسمية".

ولفت الوزير إلى أن الموقع أدرج تصريحات توكايف في عام 2019.

ويرى الوزير أن إدراج الزعيم الكازاخستاني في القوائم "لا ينال من مصداقية" توكايف.

ويشتهر موقع "صانع السلام" القومي الأوكراني بالمنشورات الفاضحة التي ينشر فيها بيانات الصحفيين وقوات جمهوريات دونباس والمواطنين الآخرين، ويطلق عليهم "خونة للوطن الأم".

في عام 2016، نشر موقع "صانع السلام" قوائم بالصحفيين، بمن فيهم الأجانب، الذين حصلوا على اعتماد من دونيتسك ولوغانسك، مبينين تفاصيل الاتصال بهم، وبعد ذلك تلقى بعضهم تهديدات.

ووصفت ممثلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعنية بحرية وسائل الإعلام آنذاك، دنيا مياتوفيتش، الوضع بأنه "خطوة مقلقة يمكن أن تعرض سلامة الصحفيين للخطر بشكل أكبر".

كما انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصرفات أصحاب موقع "صانع السلام"، ووصفت المنشورات بأنها "دعوة مباشرة للانتقام من الصحفيين".

وتحتوي قاعدة بيانات موقع "صانع السلام" أيضا على معلومات حول عدد من الشخصيات الثقافية الروسية ومواطنين آخرين من مختلف البلدان.